السعودية تقبض على مقيم يمني عقد اجتماعا عن مشروع غير حقيقي

2022/05/10 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة جدة، الاثنين، عن "تحديد هوية مقيم، رتب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين" في العودية.

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