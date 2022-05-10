القضاء الأعلى: أخذنا على عاتقنا ضمان حقوق الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي

2022/05/10 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ضمان حقوق الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي.وقال مدير المركز الإعلامي وممثل مجلس القضاء الأعلى سنان غانم خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اليوم العالمي للصحافة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حرية الصحافة هي عنوان كبير ومعيارٌ مهمٌ لاختبار مدى تقدم البلدان وتطورها، ومن أجل وجود هذا العنوان قدم العراق الكثير من التضحيات على مدى العقود الماضية وواجه الكثير من التحديات حتى وصلت الصحافة اليوم إلى ما هي عليه من تنوع في الاتجاهات والآراء، وتعددٍ في الوسائل والآليات، وانفتاح على جميع الأصعد".وأضاف أن "هذا لم يكن ليتوفر لولا وجود القوانين والتشريعات التي تصون حرية الصحافة، وقضاء عادل ضامن لهذه الحريات والحقوق"، مشيراً الى أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ على عاتقه ضمان حقوق الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي وفق ما ورد في الدستور وما نصت عليه التشريعات".وتابع أن "المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عمل على توفير المعلومة للمنصات الإعلامية بمختلف أشكالها واتجاهاتها من دون تمييز، وأسس مشاريع إعلامية شكلت مصادر معلومات معتمدة للصحفيين وفتح باب التواصل على مدى 24 ساعة بغية التأكد من أي معلومة ودحض الشائعات بسرعة متناهية".وهنأ مدير المركز الإعلامي الصحفيين باليوم العالمي للصحافة، مشيداً "بعملهم لاسيما مع التحديات التي يواجهونها، مؤكداً أن "تبقى المهنية هي المرجع العام في العمل الصحفي الأمين".

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