2022/05/10 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مواد كيمياوية خطرة بمنفذ ميناء أم قصر الجنوبي

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