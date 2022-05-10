2022/05/10 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصّل عمدة مقاطعة لودرديل ريك سينغلتون بمشاعر النصر ما حدث عندما ألقى ضباط الشرطة الأمريكية القبض على مأمورة السجون التصحيحية فيكي وايت والسجين كاسي وايت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطاردة بوليسية لسجين فار تنتهي بإطلاق شرطية النار على رأسها.. ما السبب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطاردة بوليسية لسجين فار تنتهي بإطلاق شرطية النار على رأسها.. ما السبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).