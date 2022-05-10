عراقيون: حياة مرضانا معلقة بين الدولار والدينار ورموز الأطباء

2022/05/10 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكا مواطنون في محافظة الانبار من الارتفاع الحاد غير المبرر في أسعار الأدوية، وطالبوا وزارة الصحة ودائرة صحة الانبار الى تكثيف الرقابة على الصيدليات للحد من ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية، التي اثقلت كاهل المواطن.

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