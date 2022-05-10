وزير الخارجية يصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل

2022/05/10 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف، إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل، للمشاركة في مؤتمر بروكسل السادس، الذي سيناقش مستقبل سوريّا والمنطقة، مبيناً أن المؤتمر سيعقد على المستوى الوزاري، وسيبدأ أعماله الثلاثاء.

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