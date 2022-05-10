الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية للأزمة الأوكرانية على أفريقيا

2022/05/10 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤولون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من احتمالات كارثية، ستواجهها القارة الإفريقية خلال الأشهر وربما الأسابيع المقبلة تأثرًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، ريموند غيلبين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا، إن هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة إلى القارة، متوقعاً انخفاضاً في النمو الاقتصادي في القارة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والطاقة.



ورجح ريموند غيلبين احتمال نشوب توترات في بؤر ساخنة؛ مثل الساحل وأجزاء من وسط إفريقيا والقرن الإفريقي.

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