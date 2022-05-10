القضاء الإيراني: حكم الإعدام بحق باحث سويدي سيُنفذ

2022/05/10 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم القضاء الإيراني ذبيح الله خدائيان، الثلاثاء، إن حكم الإعدام الصادر بحق المواطن السويدي الإيراني، أحمد رضا جلالي ،مطروح على جدول الأعمال وسيتم تنفيذه دون أن يحدد موعدا لذلك.

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