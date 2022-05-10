القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 'كرستال' في بغداد

2022/05/10 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة وضبط 300 غرام من مادة الكرستال المخدرة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، تمكنت اليوم قوة من اللواء الرابع بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز الأمن الوطني قاطع المدائن ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث في منطقة (العريفية ) جنوب شرق بغداد، من القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية تقدر بـ 300 غرام من مادة الكريستال المخدرة و5 بايبات تستخدم للتعاطي، قنينتي اشعال، اركيلة عدد2 تستخدم للتعاطي وأكثر من 50 كيس صغير يستخدم لتوزيع المواد المخدرة بالإضافة الى حيازتهما سلاح غير مرخص مسدس كلوك كما تم تعرضهما للقوة المنفذة للواجب".

وتابع البيان، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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