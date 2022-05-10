احباط محاولة دخول “داعشي” الى الفلوجة بمستمسكات مزورة

2022/05/10 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة الانبار العقيد عادل التبان ،الثلاثاء ، عن احباط محاولة دخول “داعشي” الى قضاء الفلوجة بمستمسكات مزورة.وقال التبان في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” قوة امنية من الفوج السادس احدى تشكيلات قيادة شرطة الانبار ، تمكنت من احباط محاولة دخول احد ارهابي داعش الى مدينة […]

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