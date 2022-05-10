المالية النيابية تجتمع لوضع اللمسات النهائية لتعديل قانون الدعم الطارئ

2022/05/10 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اجتمعت اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، لإجراء اللمسات النهائية لتعديل قانون الدعم الطارئ.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المالية برئاسة الكعبي تجتمع لإجراء اللمسات النهائية لتعديل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

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