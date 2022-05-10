أربيل تسجل أولى الإصابات بالحمى النزفية

2022/05/10 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بتسجيل أولى الإصابات بالحمى النزفية في اربيل .وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الكوادر الصحية في أربيل سجلت أولى الإصابات بالحمى النزفية".واضاف ان "المصاب يبلغ من العمر 17 عاما وهو الان تحت الرقابة الصحية".

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