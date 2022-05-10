إنطلاق الامتحانات النهائية للمراكز المجتمعية للأميين بمحافظات العراق

2022/05/10 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الامتحانات النهائية للمراكز المجتمعية للأميين والتعليم المسرع للمستوى الثالث في عموم محافظات البلاد للعام الدراسي الحالي .

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الامتحانات تجري وفق التعليمات والضوابط الامتحانية التي أصدرها الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وبمتابعة مدراء اقسام محو الامية في المحافظات واللجان المشكلة بهذا الصدد ".

واضافت ، ان "وزارة التربية استطاعت تخريج اكثر من مليونين دارس من مراكز محو الامية والمراكز المجتمعية منذ اطلاق مشروع محو الامية في البلاد ، وهو ما نتج عنه تسجيل انخفاض واضح بعدد الاميين نتيجة الهذه الوطنية".

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