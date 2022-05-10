اضطر الجيش للتدخل.. عملية عسكرية في سريلانكا لإنقاذ رئيس الوزراء من متظاهرين حاولوا اقتحام مجمعه

2022/05/10 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر الجيش في سريلانكا إلى إنقاذ رئيس الوزراء المنتهية ولايته، في وقت مبكر الثلاثاء، بعدما اشتبك متظاهرون قرب منزله.وقالت مصادر لـCNN إن المتظاهرين حاولوا مرتين اختراق مجمعه لكنهم فشلوا.

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