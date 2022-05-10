أمريكا تعلن عن أكبر حزمة مساعدات للسوريين في مؤتمر بروكسل

2022/05/10 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، خلال حديثها في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا، أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للشعب السوري

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