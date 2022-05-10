خلية الإعلام توضح حقيقة وفاة الضابط الذي أصيب في الناصرية

2022/05/10 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الإعلام الأمني=============تتابع خلية الإعلام الأمني بشكل يومي الحالة الصحية للسيد أمر اللواء الثاني قوات خاصة العقيد الركن" فهمي حسين " الذي أصيب خلال أداءه الواجب برمانة يدوية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.وبفضل الله وبحمده ان هناك استقرار في حالته الصحية، ومن المؤمل ان تقوم الكوادر الطبية بإجراء عملية جراحية له خلال الأسبوع الحالي.َوقد رصدت الجهات الأمنية المختصة عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تروج لاخبار كاذبة لا اساس لها من الصحة عن استشهاد هذا الضابط البطل متأثر باصابته.ندعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأمور الأمنية.============١٠ آيار ٢٠٢٢

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