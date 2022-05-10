52 اصابة بالحمى النزفية حتى الان في عموم العراق.. نحو ربع المصابين “توفوا”

2022/05/10 | 13:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي للحمى النزفية في العراق.

وبحسب ما ذكرته الوزارة في الموقف فإن “محافظة ذي قار سجلت 29 إصابة و6 وفيات، والمثنى 5 إصابات و4 وفيات”.

وأضافت أن “بابل سجلت 4 إصابات ووفاة واحدة، كما سجلت محافظات كربلاء وواسط والديوانية وميسان 3 إصابات لكل منها”.

وتابعت أن “بغداد الرصافة ونينوى والبصرة والنجف سجلت إصابة واحدة لكل منها”، موضحة أن “كركوك سجلت إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة”.

مايعني ان مجموع الاصابات بلغ 52 اصابة حتى الان، و11 وفاة حتى الان، مايعني ان نسبة الوفاة بلغت 21% من الاصابات الكلية.

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