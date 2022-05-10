استدعاء 42 لاعباً لمعسكر المنتخب الوطني لكرة الصالات

2022/05/10 | 13:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أن يشدّ الرحال إلى دولةِ الكويت.

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