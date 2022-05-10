وزارة البيئة: خطتنا زراعة مليون شجرة لمواجهة الغبار

2022/05/10 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيئة أن الأيام المغبرة في البلاد سترتفع إلى 272 يوماً في العام خلال العقدين المقبلين، لتصل إلى 300 يوم مغبر عام 2050.

ووصف وزير البيئة جاسم الفلاحي الوضع، بـالمؤشر الخطير، وقال إن زيادة شدة العواصف الرملية يرتبط بازدياد معدلات التصحر وتقلص الأراضي الزراعية وشح المياه والاعتداءات الجائرة على المناطق الخضراء.



واوضح إن تغير المناخ الذي يعتبره بعض المسؤولين والوزراء كذبة، هو حقيقة تؤثر بشكل كبير على العراق والعالم، مؤكداً أن العراق من أكثر دول العالم تأثراً بهذه التغيرات.

وفي ذات السياق، قال وزير البيئة جاسم الفلاحي أن البيئة العراقية معرضة إلى مخاطر حقيقية، تستدعي الاهتمام والنظر من قبل الحكومة.

وكشف عن أن السنوات المقبلة قد تشهد 106 أيام مغبرة في العام الواحد، متهماً مافيات، لم يسمها، بقيامها باعتداءاتٍ جائرة على الأحزمة الخضراء في المدن، وتحويل الأراضي الزراعية والأحزمة الخضراء إلى أحياء سكنية.



وقال ان الوزارة خططت لزراعة اكثر من مليون شجرة، لإنهاء أزمة التصحر في البلاد، من خلال استغلال خمسة ملايين متر مكعب من المياه التي يمكن أن توجه نحو التشجير في البلاد.

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