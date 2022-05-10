إدارة سنجار الذاتية تتهم الكاظمي وبارزاني بممارسة سياسات عدائية بحق الايزيديين

2022/05/10 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اتهم مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في سنجار، اليوم الثلاثاء، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بممارسة سياسات عدائية بحق الايزيديين.

وقال المجلس في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يحضّر لوفد للتوجه الى بغداد بهدف تطبيق بنود ونقاط الاتفاقية الموقعة في الـ 9 من تشرين الثاني بين الحزب الديمقراطي وحكومة الكاظمي"، مبيناً اننا "نرفض تمثيل الديمقراطي لنا في بغداد".

وأضاف المجلس أن "الحزب الديمقراطي والكاظمي مستمران في سياستهما العدائية ضدنا في وقت نسعى فيه الى ايجاد حلول للأوضاع في سنجار".

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