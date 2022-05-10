قتلى حرب أوكرانيا

2022/05/10 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، الثلاثاء، إن عدد القتلى المدنيين في البلاد منذ بدء الحرب أعلى بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا.

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