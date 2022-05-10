تربية الديوانية تلغي أمراً إدارياً أصدرته سابقاً يخص المحاضرين (وثائق)

2022/05/10 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

الغت مديرية تربية الديوانية، اليوم الثلاثاء، أمراً إدارياً أصدرته سابقاً يخص المحاضرين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أصدرت أمراً إدارياً يقضي بإلغاء أمر إداري سابق كانت قد أصدرته يقضي بتعيين 288 من المحاضرين بدون أجر".

وأدناه الوثيقة السابقة التي تضمن أمر تعيينهم:-

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