الأمير هاري يتباهى بمهاراته في التمثيل بفيديو جديد.. احكم بنفسك

2022/05/10 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض الأمير هاري مهاراته في التمثيل أثناء الترويج لمنظمته غير الربحية للسياحة الاقتصادية Travalyst، حيث ظهر الممثلون النيوزلنديون رايس داربي وديف فاين ورينا أوين مع دوق سا****.

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