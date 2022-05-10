العراق.. تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في أربيل

2022/05/10 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بيان لدائرة صحة أربيل، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة بالحمى النزفية لشخص من سكنة المدينة يبلغ من العمر 17 عاما، تم وضعه تحت الرعاية الطبية.

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