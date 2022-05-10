الكاظمي يرأس اجتماع لجنة تطوير ساحة التحرير ونصب الحرية

2022/05/10 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة

الإشراف على تطوير ساحة التحرير ونصب

الحرية.

وشدد الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب بيان

لمكتبه وتلقته وكالة نون الخبرية، على

الأهمية الت

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