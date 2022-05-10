التربية تصدر توضيحاً بشأن قرار تحسين المعدل

2022/05/10 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

ايضاحاً بشأن قرار تحسين المعدل الذي تم

إقراره في وقت سابق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "قرار تحسين المعدل يقع ضمن

صلاحية هيئة الرأي الذي أقرته،

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