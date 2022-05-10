2022/05/10 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة وطنية لزراعة المناطق والمواقع الصحراوية، فيما أشارت الى أن المبادرة ستوفر آلاف فرص العمل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك اهتماماً حكومياً بملف التصحر خاصة أن العراق شهد هذا العام موجات غبارية طيلة أيام الأسبوع جراء التغيرات المناخية في عموم دول العالم "، مبيناً أن "موجات الغبار تصلنا من مناطق شرق افريقيا، والعراق يمتلك مساحات كبيرة شاسعة غير مستغلة للزراعة والسكن والصناعة ما ينعكس سلباً على الواقع العام ".

وأضاف أن "أمانة مجلس الوزراء تعمل الآن بالتنسيق مع وزارات الزراعة والموارد المائية ومنظمات المجتمع المدني عبر دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن مشكلة التصحر"، مشيراً الى أن "مبادرة وطنية لزراعة المناطق والمواقع الصحراوية ستنطلق قريباً، وستكون ذات مردودات ايجابية كثيرة منها الحفاظ على البيئة وتقليل موجات الغبار وزيادة منتوجات المحاصيل الزراعية المحلية إضافة الى تشغيل آلاف الأيادي العاملة".

وتابع أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء بانتظار وضع الخطط بشأن هذه المبادرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعلن عن مبادرة وطنية لزراعة المناطق والمواقع الصحراوية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تعلن عن مبادرة وطنية لزراعة المناطق والمواقع الصحراوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).