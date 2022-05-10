أول تعليق كردي على حادثة إصابة 11 منزلاً في أربيل بنيران أميركية

2022/05/10 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

انتقد السياسي الكردي لطيف محمود، اليوم الثلاثاء، صمت حكومة إقليم كردستان تجاه تكرار الاعتداءات والتجاوزات على المواطنين واخر حادث إطلاق نار من قبل القوات الأميركية انطلق من قاعدة حرير في أربيل.

وقال محمود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما قامت به القوات الأمريكية يوم أمس من أطلاق النار باتجاه 11 منزلا في أربيل يعد تجاوزا وكاد يؤدي لكارثة".

وأضاف أن "التجاوز وأن كان عن طريق الخطأ فيجب أن لا يمر مرور الكرام، وذلك لمنع تكرار هذه الحوادث التي هي اعتداء على السيادة، وأيضا تجاوزا على حياة المواطنين".

وأصابت إطلاقات نارية للجيش الأمريكي عن طريق الخطأ عدة منازل في ناحية باسرما في قضاء شقلاوة في محافظة أربيل في إقليم كردستان.

من جانبه قال مدير ناحية باسرما جنگاور آژگيي، إن "القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حرير الجوية، أصابت 11 منزلاً وعجلات بإطلاقات نارية عن طريق الخطأ، أثناء عملية تدريب".

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