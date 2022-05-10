الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بتطوير ساحة التحرير ونصب الحرية

2022/05/10 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الإشراف على تطوير ساحة التحرير ونصب الحرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "شدد خلال الاجتماع على الأهمية التأريخية والحضارية لنصب الحرية وساحة التحرير، بوصفها رموزاً حضارية وفنية، فضلاً عن كونها مكوناً من مكونات الهوية المعمارية لمدينة بغداد".

وأضاف أن "الكاظمي وجّه بوضع خارطة طريق لإنجاز العمل تشتمل التوقيتات والتفاصيل الفنية كافة، وأن يجري البدء بهذه المهام بالسرعة الممكنة".

وتابع أنه "وجّه بتذليل جميع العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بعمل اللجنة، كي تخرج النتائج بما يليق بوجه بغداد الحضاري، وأهمية نصب الحرية في الذاكرة العراقية".

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