المرور تشدد إجراءاتها بحق عدم مرتدي حزام الأمان وتحدد غرامة المخالفين

2022/05/10 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها بحق عدم مرتدي حزام الأمان، فيما حددت غرامة المخالفين.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بأمر وتوجيه وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وأشراف مباشر وميداني من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، ستقوم مديرية المرور العامة بتشديد أجراءات المحاسبة حول (عدم ارتداء حزام الامان ) من يوم السبت القادم وحسب ماجاء وفق المادة (25/ ثالثاً/ هـ )من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والتي تنص على يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار عراقي في حال عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق".

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