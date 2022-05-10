شاهد بالفيديو.. بغداد لا أنفاق لا جسور ولا طرقات معبدة!

2022/05/10 | 15:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gle9VoKoUQs

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