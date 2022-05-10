البورصة العراقية تغلق على انخفاض مع نهاية تعاملات الثلاثاء

2022/05/10 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اغلقت البورصة العراقية، الثلاثاء، على انخفاض بنسبة %0.50، مع قرب تصويت البرلمان على قانون الأمن الغذائي.

ووفقا لتقرير سوق العراق للأوراق المالية، فأن عدد الأسهم المتداولة في السوق (768,686,643,3 ) سهم، بقيمة ( 4,220,139,575) دينار للسهم.

وتداول السوق اسهم (41 )شركة من أصل (103)شركة مدرجة في السوق.

وبلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (135 )مليون سهم بقيمة بلغت (166 )مليار دينار من خلال تنفيذ (28 )صفقة على أسهم شركتين .

بالمقابل، بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (82 )مليون سهم بقيمة بلغت (118 )مليون دينار من خالل تنفيذ (40 )صفقة على أسهم (6 )شركات.

وجاء فندق اشور في المرتبة الأولى ضمن الفئات الأكثر ربحية، في تداولات اليوم، بـ 7.79%، فيما هوت أسهم المصرف المتحد 9.09%.

ويستعد مجلس النواب، التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، في جلستي الاربعاء والخميس المقبلين بعد موجة خلافات واسعة بين الكتل السياسية حيال فقرات القانون.

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