2022/05/10 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأن اللعبة اللبنانية لاتزال على حالها، على اللبنانيين الاختيار من بين اللاعبين، لا تأييد من هم خارج الحلبة.حتى لو فاز المستقلون بغالبية مقاعد البرلمان، لن تسمح لهم قوة "حزب الله" بالحكم..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لو كنت ناخبا في لبنان..) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لو كنت ناخبا في لبنان..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).