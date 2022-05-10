الزاملي يزور جهاز مكافحة الارهاب: المخدرات لا تقل خطورة عن داعش والمجتمع بدأ باستشعار خطرها (فيديو)

2022/05/10 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن

المخدرات لا تقل خطورة عن تنظيم داعش

على العراق.

وأجرى الزاملي، زيارة الى مقر جهاز

مكافحة الارهاب، التقى خلالها برئيس

الجهاز الفري

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