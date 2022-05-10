توصيات حكومية لمكافحة التصحر ومعالجة الموجات الغبارية

2022/05/10 | 15:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بشأن التغيُّر المناخي، فيما صدرت توصيات لمكافحة التصحر ومعالجة الموجات الغبارية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ترأس اجتماعاً طارئاً، حضره وزير البيئة وكالة، جاسم الفلاحي، وممثلو الجهات ذات العلاقة المنضوية في لجنة الأمر الديواني المذكورة، إلى جانب نقيبي الأطباء والمهندسين الزراعيين بشأن مواجهة تداعيات التغير المناخي والحد من آثاره الصحية، وتداعياته البيئية".

وأكد الغزي "على أهمية حصر الجهود القائمة في مجال التغير المناخي على تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر باعتبارهما عاملان أساسيان لتداعيات التغير المناخي في العراق"، لافتاً الى أن "الخبراء الدوليين الذين استقدمتهم لجنة الأمر الديواني (73) حددوا عدداً من العوامل التي تؤثر في تنفيذ الأنشطة الزراعية، أبرزها: المتعلق بمصادر المياه وأنواع النباتات التي من الممكن زراعتها في المناطق الصحراوية من جانب، وتثبيت الكثبان الرملية من جانب آخر، فضلاً عن إمكانية الحصول على مصادر المياه في المنطقة الغربية بواسطة الاعتماد على المياه الجوفية، فيما يتم الاعتماد على المصب العام وشط الغراف بوصفهما مصدراً للمياه في مناطق الفرات الأوسط".

من جهته، استعرض الفلاحي "ما تناوله مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (غلاسكو)، والتوجه العالمي في مواجهة التغيرات السارية"، مشيراً إلى "أهمية وضع معالجة عاجلة؛ للحد من مخاطر تدهور الأراضي الزراعية وازدياد معدلات التصحر، في ظل قلة فرص تساقط الأمطار، وتنامي العواصف الترابية الإقليمية التي تؤثر بشكل كبير في الواقع البيئي بشكل عام".

وتدارس المجتمعون، إمكانية استثمار الدعم الحكومي في تحقيق متطلبات النهضة الزراعية في البلاد، والاستنارة بالتجارب الدولية بشأن تحويل الأراضي المتدهورة إلى أراضٍ صالحة للزراعة وما ستنتجه عمليات إنشاء الأحزمة الخضراء من مشروعات تساعد في خلق فرص عمل لتشغيل العاطلين وتغير الواقعين المناخي والبيئي، في العراق.

واطلع المجتمعون على المبادرة الوطنية التي ستطلقها نقابتا الأطباء والمهندسين الزراعيين، ورابطة المجالس الثقافية اليوم الثلاثاء بعنوان (بيئتنا صحتنا وصحة أجيالنا)، والهادفة إلى وضع استراتيجية وخطط عمل لحماية البيئة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات أبرزها: إضافة المنطقة الغربية إلى محافظات المثنى، والديوانية، وذي قار ضمن خطط وبرامج لجنة الأمر الديواني (73) لسنة 2021، وتتولى وزارة البيئة، ودائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإشراف على تقنين ودعم المبادرات الاجتماعية البيئية، إلى جانب مجموعة توصيات تدعم سياقات وآليات مكافحة التصحر، والموجات الغُبارية.

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