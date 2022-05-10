بالفيديو .. الأرقام السلبية تحاصر مانشستر يونايتد

2022/05/10 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدم مانشستر يونايتد موسماً للنسيان، في ظل الأرقام السلبية العديدة التي تحيط بالفريق بعدما خرج تماماً من حسابات التأهل لمسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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