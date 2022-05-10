حزب بارزاني يتهم بغداد باستخدام القوة العسكرية ضد كردستان: لن تحصدوا غير

2022/05/10 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية للتخلي عن التصريحات المتشنجة فيما يخص تصريح وزير النفط الاتحادي بشأن استعداد وزارته لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان.

وقالت عبد الله في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إنه "يتوجب على مسؤولي الحكومة الاتحادية ان يكفوا عن الخطابات المتشنجة، فنتلمس منها احيانا محاولة تهميش حكومة الاقليم والقوى السياسية الكردستانية".

وأضافت انه "لايصح اتخاذ قرارات بخصوص الملف النفطي بشكل منفرد، في حين نحن شركاء في الحكومة ومؤسسات هذا البلد"، مشددة على "ضرورة الاّ تخض بغداد في تجربة فاشلة".

واتهمت عبد الله، الحكومات الاتحادية المتعاقبة بـ"محاولة استخدام القوة العسكرية ضد اقليم كردستان"، لافتة إلى انها "لم تفلح في ثني الشعب الكردي عن المطالبة بحقوقه الشرعية، ولهذا فإنها لن تحصد في المحصلة غير المذلة لو فكرت في تجربة هذا الخيار".

هذا وكان مسعود بارزاني قد عبر خلال اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي عن انزعاجه من تحركات الجيش في سنجار، مشككا في انها ربما تكون محاولات لوضع اليد على حقول آبار اقليم كردستان.

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