رئيس نادي بوروسيا دورتموند يعلق لـCNN على أنباء انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي.. ماذا قال؟

2022/05/10 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانس- خواكيم فاتسكه، على أنباء انضمام نجم الفريق، إيرلينغ هالاند، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أن قرار مستقبل اللاعب النرويجي بيد هالاند فقط.

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