"ريال مدريد يخشى فريقا واحدا".. تييري هنري يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

2022/05/10 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هنري لشبكة سي بي إس سبورتس: "كل الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد..ومدريد يخشى برشلونة."

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