المرور تفرض غرامة 50 ألفاً على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان

2022/05/10 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة 50 ألف دينار على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان.

وذكر بيان للمديرية، أنه "بأمر وتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر وميداني من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، ستقوم مديرية المرور العامة بتشديد إجراءات المحاسبة حول (عدم ارتداء حزام الأمان) ابتداءً من يوم السبت القادم".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء بحسب ما جاء وفق المادة (25/ ثالثاً/ هـ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والتي تنص على أن يعاقب بغرامة مقدارها (50000) خمسون ألف دينار عراقي في حال (عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان أثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الأطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق)".

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