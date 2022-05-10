المرور تفرض غرامة 50 ألف دينار لعدم ارتداء حزام الأمان

2022/05/10 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء،

عن قيامها بتشديد الإجراءات ابتداءاً

من يوم السبت القادم والمحاسبة حول (عدم

ارتداء حزام الأمان ).

وذكرت المديرية في بيان، حسب ماجاء وفق

المادة (25/ ثالثاً/ هـ) من

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