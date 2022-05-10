2022/05/10 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 6 متهمين بإثارة الرعب لدى المواطنين برمي قنبلة صوتية في بغداد .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة ورمي رمانة صوتية في منطقة الاستكشافات النفطية شرقي بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من سرية مغاوير اللواء ، تم خلالها القبض على ستة متهمين طرفي المشاجرة وبحوزتهم رمانة صوتية أُخرى".

واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تطيح بمتهمين بإثارة الرعب في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تطيح بمتهمين بإثارة الرعب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).