الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية حول قانون الدعم الطارئ

2022/05/10 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المالية حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

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