شرطة ذي قار تصدر توضيحا بشأن احراق متظاهر لنفسه

2022/05/10 | 16:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مجموعة منهم بحرق الإطارات وقطع الطريق.

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