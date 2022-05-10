وفاة الروائية الفرنسية الفيتنامية الأصل ليندا ليه

2022/05/10 | 16:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروائية الفرنسية ليندا ليه في باريس في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 © اف ب/ارشيف ليونيا بونافانتور باريس (أ ف ب) – توفيت امس عن 58 عاماً الروائية الفرنسية الفيتنامية الأصل ليندا ليه، على ما أفادت دار “ستوك” التي تنشر مؤلفاتها.وأوضحت الدار لوكالة فرانس برس أن ليه توفيت بعد صراع طويل مع المرض.وأشار المؤسس […]

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