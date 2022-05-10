الكويت.. قبول استقالة الحكومة وسط تفاقم الأزمة مع البرلمان

2022/05/10 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، استقالة رئيس الحكومة الكويتي، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، الثلاثاء.

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