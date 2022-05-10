"ثلثا سكانها عادوا".. رئيس بلدية كييف يطالب بالتريث

2022/05/10 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية كييف، الثلاثاء، أن حوالى ثلثي سكان العاصمة الأوكرانية عادوا بعد نزوح جماعي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير.

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