2022/05/10 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط هدراً بقيمة 8,5 مليار

دينار في صحة كربلاء

يتبع ..

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