2022/05/10 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صلاح حزام

لايميز العديد من الناس بين مفهوم

التنويع الاقتصادي وبين مفهوم تنويع

مصادر تمويل الموازنة العامة.

لاسيما في هذا الوقت الذي اصبح فيه علم

الاقتصاد ساحة مفتوحة ومستباحة من قبل

من هبَّ ودب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرق بين التنويع الاقتصادي وتنويع موارد الموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرق بين التنويع الاقتصادي وتنويع موارد الموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).