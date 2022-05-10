2022/05/10 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.صلاح حزام

الشهادات العليا وإن تشابهت بالأسم ،

الّا انها تختلف في مستواها واهميتها

وقيمتها العلمية بين شخص وآخر.

فالبحث للتحضير لدرجة الدكتوراه،

مثلاً، يعتمد في مستواه وقيمته العلمية

على عدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهادة العليا.. بداية ام نهاية ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهادة العليا.. بداية ام نهاية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).